بنات عين شمس ينظمن نموذج محاكاة لـ "حكومة النساء"

تنظم كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس، نموذج محاكاة حكومة النساء، في إطار الموسم الثقافي للكلية، ضمن برنامج وخطة الأنشطة الطلابية المقرر إقامتها في إجازة نص العام.

يأتي البرنامج تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات، حيث يحتوي على بعض الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والتوعية السياسية والبيئية وعدة مجالات أخرى.

وقالت الدكتورة رقية شلبي، عميد الكلية، إنه من المقرر أن يتم عمل المقابلات الشخصية للطالبات، خلال إجازة نصف العام وحتى الخميس 13 فبراير 2020، على أن تعقد جلسات هذه المحاكاة مرة واحدة كل شهر، ولعدة مرات، بحضور وكلاء الكلية وبعض الأساتذة واتحاد الطالبات بالكلية.