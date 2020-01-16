له نفس تأثيرات الإدمان.. باحثون يوضحون تأثير خطير للسكر

بشكل صادم لمدمني السكر، أعلنت بعض الأبحاث، أن الاستهلاك المرتفع للسكر يسبب الإدمان ويعمل على تغيير كيمياء الدماغ.

ووفقا لصحيفة "Scientific Reports"، أكد أحد الباحثين، أن الكثير من الناس يشكون من شغف لا يقاوم للحلويات، وبسبب هذه العادة غالبا ما تتطور السمنة ومرض السكر، ولكن حتى وقت قريب لم يكن هناك دليل علمي على علاقة السكر بالإدمان.

وفي البداية، أجرى علماء دنماركيون من جامعة "آرهوس"، تجربة على الخنازير وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن السكر يعمل كالمخدرات، وبينت نتائج الدراسة التأثير الواضح على أدمغتهم.

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الدراسة أوضحت أنه في غضون 12 يوما، تلقى سبعة خنازير، لترين من الماء المحلى بالسكر في اليوم الواحد، حيث قارن العلماء وبمساعدة التصوير بالرنين المغناطيسي، صورة دماغ الحيوانات قبل الدراسة وفي نهاية اليوم الأول وبعد التجربة، وبعد 12 يوما فقط من تناول السكر، لاحظ العلماء تغيرات خطيرة في نظامي "الدوبامين" و"الأفيونيات" في الدماغ، حيث تم تنشيط نظام الأفيونيات المرتبط كيميائياً بالرفاهية والسرور، بعد الجرعة الأولى.

وبشكل أوضح، اكتشف الباحثون أن السكر يؤثر على الدماغ بنفس طريقة العقاقير المخدرة، على الرغم من أن البحث أجري على الحيوانات.

من جهته قال مايكل وينتردال، الأستاذ المساعد في الطب السريري، "ليس هناك أدنى شك بأن السكر وبسبب آثاره الفيزيولوجية ضار بالصحة، لكننا شككنا في أن السكر يؤثر على الدماغ والسلوك".