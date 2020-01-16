أماكن غير تقليدية للاستمتاع بـ"الويك إند" مع أطفالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي

يحتاج الإنسان من حين لآخر، إلى عطلة يستعيد فيها نشاطه، ويجدد طاقته من جديد، ليصبح قادرًا على استكمال العمل مرة أخرى، وتتمثل هذه الراحة في "الويك إند" آخر كل أسبوع

ولكي تتمكن من استغلال عطلتك والاستمتاع بها، دعنا نقدم لك قائمة بأفضل الأماكن للخروج والتنزه والترفيه، وجولتنا في "الويك إند" اليوم

1-كيدزانيا:

هي مدينة تعليمية ترفيهية تمكن الأطفال من سن 4 إلى 14 عامًا من القيام بالأدوار الحقيقية لأصحاب المهن المختلفة، مثل مهن الطب والطهي، والهندسة، والإعلام.

سعر اليوم 290 جنيه، وللمرافقين 75 جنيه.

2- Sky Zone Egypt

يتميز بوجود ألعاب السلة لكن على أرض مطاطية غير متساوية للاستمتاع بالقفز واللعب بحرية وأمان.

سعر التذكرة 50 جنيها للفرد للساعة الواحدة خلال أيام منتصف الأسبوع، أما أيام الإجازات بـ100 جنيه للساعة.

ويوجد بالمكان ألعاب الـ"VR" المجسمة بالنظرات المكبرة التي تجعلك تشاهد الأشياء على أنها حقيقية.

المكان: مدينة 6 أكتوبر داندي مول - طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

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3-بيلي بيز

يمكن للأطفال الاستمتاع بيوم كامل وتجربة الألعاب المختلفة وتجربة ممارسة بعض المهن بشكل ترفيهي.

سعر اليوم الكامل 100 جنيه للأطفال، و50 للبالغين.

العنوان: مول العرب في مدينة 6 أكتوبر.

4-ملاهى جيرو لاند

يمكنك الاستمتاع مع أطفالك بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الألعاب والعروض الفنية، وقضاء وقتا رائعا من الساعة 10 صباحاً إلى 9 مساء

سعر التذكرة 125 جنيه، تشمل 19 لعبة.

العنوان: محور العبور بالقرب من جولف سيتي وكارفور العبور.

- KEE Action Sports‎‏

مناسبة للأطفال من عمر 10 سنوات، وهي نموذج محاكاة لألعاب الحروب بين الأصدقاء، عن طريق ارتداء ملابس الحروب، واستخدام البنادق التي تحتوي على كبسولات الجيلاتين الكروية المليئة بالألوان.

العنوان: داخل نادى الرحاب الرياضى، بوابة رقم 5