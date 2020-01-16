إطلالات جنيفر لوبيز البراقة تخطف الأنظار

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 04:44 مساءً - جنيفر لوبيز Jennifer Lopez تُعتبر واحدة من أشهر النجمات في العالم ومن أكثرهن جمالًا، كما تُصنّف من ضمن أيقونات الموضة في القرن الحالي، وكل ذلك بسبب تألقها الدائم وقدرتها في الحفاظ على سوية معينة من النجاح، منذ دخولها عالم الأضواء إلى اليوم، كما أنها نجحت أيضًا في الحفاظ على شبابها ورونقها وكأنها وجدت إكسير الحياة، وفي مختلف المناسبات نشاهدها في تصميمات أزياء مميزة تزيد من تألقها، تختارها من كُبرى دور الأزياء العالمية، واليوم جمعنا بالصور أبرز اطلالات جنيفر لوبيز البراقة التي ميزتها عبر السنوات، والتي خطفت بها الأنظار في مناسبات مختلفة، وإليكِ بعض الأمثلة.





جنيفر لوبيز في فستان براق من توم فورد:

فستان فضي براق من توم فورد اختارته جينيفر لوبيز





لحفل الأوسكار 2019 اختارت جنيفر لوبيز Jennifer Lopez اطلالة براقة أيضًا، بدت فيها عصرية وأنيقة في الوقت ذاته، وكانت عبارة عن فستان ماكسي مصنوع من قصاصات باللون الفضي اللامع من “توم فورد” Tom Ford بياقة عالية وأكمام طويلة، وقد اختارت معه شنطة يد ميتالك، وبعض المجوهرات الماسية الفاخرة.

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جنيفر لوبيز في فستان براق باللون الأزرق من زهير مراد:

فستان براق من زهير مراد تألقت به جينيفر لوبيز



شاهدنا جنيفر لوبيز Jennifer Lopez في اطلالة مميزة ولافتة، اختارت فيها فستانًا براقًا بدرجات اللون الأزرق من “زهير مراد” Zuhair Murad تصميمه لافت ولا سيما عند منطقة الصدر، وله شق طويل على الساق، نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأزرق أيضًا وبدت مشرقة ومتألقة.





فستان براق بكتف واحدة من فيرساتشي تألقت به جنيفر لوبيز:

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فستان كتف واحد باللون الفضي البراق من فيرساتشي اختارته جينيفر لوبيز



التعاون الذي يجمع بين دار فيرساتشي Versace وجنيفر لوبيز Jennifer Lopez دائمًا يكون موفقًا مثل اطلالتها البراقة الرائعة التي حملت توقيع الدار، وكانت عبارة عن فستان من الترتر الفضي بقصة الكتف الواحدة مع فتحة على الساق، نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش باللون الفضي الميتالك أيضًا.





اطلالة راقية وبراقة لجنيفر لوبيز في فستان من غوتشي:

فستان براق ناعم من غوتشي تألقت به جينيفر لوبيز



اعتمدت جنيفر لوبيز Jennifer Lopez في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء، اطلالة راقية في فستان براق باللون الكحلي الداكن، كانت قد اختارته من دار غوتشي Gucci بقصة مفتوحة على شكل حرف V عند الياقة، وتنورته بتصميم ذيل السمكة، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش من الساتان باللون الأزرق، وأقراطًا ماسية لافتة.





اطلالات جنيفر لوبيز البراقة تخطف الأنظار، شاهدي صور التصميمات المميزة التي اختارتها في مختلف المناسبات، والتي تألقت به بأسلوبها الخاص على السجادة الحمراء.

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