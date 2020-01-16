كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 04:44 مساءً - تعتبر التنورة القصيرة من أبرز الستايلات التي تعشقها الفتيات. فالتنورة القصيرة تظهر أنوثة المرأة بشكل لا مثيل له. يبرز التألق

بالتنورة القصيرة في الشتاء، وتعطي إطلالة جذابة للغاية مع البوت والجورب الطويل وكذلك مع البلوفر أو التوب الذي ترغبين التألق به.

تنسيق التنورة القصيرة المنفوشة



طريقة تنسيق التنورة القصيرة المنفوشة في الشتاء

تنسيق التنورة القصيرة المنفوشة





ما رأيك في تنسيق تنورة قصيرة باللون الأحمر مع بلوزة مقلمة بالأبيض والأسود وتنسقي معها جوب طويل وتتألقي بحذاء بكعب عال؟



تألقي بتنورة قصيرة كاروه ونسقي معها بلوفر باللون الوردي، واختاري بوت طويل باللون الرمادي لتستمتعي بإطلالتك الخلابة.

تنسيق التنورة القصيرة المنفوشة



إن كنت من عشاق الكاروه باللون الأحمر، فلا تتردي مطلقا في تنسيق توب وبوت أسود مع التنورة الكاروه وشاهدي كيف ستكونين جذابة.

أتعلمين أنه يمكنك تنسيق التنورة القصيرة مع البوت القصير وكذلك الأحذية المسطحة؟ فهي تمنحك لوك كاجوال أنيق ولكن لا يفضل ارتدائها مع الأحذية الرياضية مطلقا.

شاهدي في الصور أفكار مختلفة لتنسيق التنورة القصيرة بأناقة.

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