ملابس لامعة على طريقة الفاشينيستا هادية غالب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 04:44 مساءً - الأزياء اللامعة تضفي إلى المرأة كثيرا من الجاذبية في المناسبات والسهرات، والفاشينيستا هادية غالب قررت أن تلهم الفتيات بأفكار مختلفة وجذابة لارتداء الملابس اللامعة بطرق مختلفة.



طريقة تنسيق الملابس اللامعة

التألق ببدلة كاملة باللون الفضي اللامع ليس أمرا غريبا، فبإمكانك ارتداها مع قميص باللون الأبيض، وزينيها بحقيبة خصر وبوت أسود اللون.

لا تتردي في تنسيق بنطلون من الجلد اللامع ونسقيه مع توب باللون الأبيض، واختاري جاكيت جلد لامع، هذا اللوك يصلح للسهرات.

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ما رأيك في تنسيق فستان قصير بصيحة السليت باللون الأحمر اللامع؟ أنه سيمنحك لوك مثير وجذاب مناسب للسهرات.

ارتداء جاكيت طويل لامع مع فستان قصير وانتعال كعب عال، سيجعلك تتألقين بكل جاذبية في كل وقت، استلهمي من هذا اللوك إذا كنت تخططين لعشاء عمل.

طالعي صور هادية غالب واستلهمي منها الكثير من الأفكار الجريئة والغير تقليدية لارتداء الملابس اللامعة.

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