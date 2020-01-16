قفطاين فخمة بأسلوب النجمة أصالة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 04:44 مساءً - تعتمد النجمة أصالة على موديلات القفاطين بالكثير من اطلالاتها، والتي تمنحها مظهر فخم لاسيما بالحفلات الكبيرة، مع الأسلوب المحتشم الذي تعتمده صولا بأسلوبها بالأزياء. وقد اخترنا لكِ مجموعة من أجمل القفاطين الفخمة بأسلوب النجمة أصالة، لتلهمكِ أفكار مميزة.



القطفان الأبيض بتصميم الكاب

القطفان الأبيض بتصميم الكاب





اختارت النجمة أصالة قفطان أبيض من خامة الشيفون مع موديل الكاب، بتطريزات أنيقة باللون الفضي على منطقة الصدر، لتبدو كإكسسوار فخم ومميز يزين القفطان.

هذا القفطان الواسع مناسب للكثير من الصبايا، خاصًة للصبايا الممتلئات من منطقة الذراعين.، إذ يخفي عيوب تلك المنطقة الممتلئة.

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القفطان الأوف وايت مع حزام الخصر البارز

القفطان الأوف وايت مع حزام الخصر البارز





أما هذا الموديل فبالرغم أنه يحمل اللون الاوف وايت الذي تفضلى أصالة بشكل كبير، وكثيرًا ما تعتمد على موديلات بهذا اللون، إلا أنه مختلف نسبيًا عن الكثير من اطلالتها، باعتماد حزام الخصر الذهبي البارز، لاطلالة مستوحاة من الأجواء الرومانية القديمة.

وقد اعتمدت أصالة على اكسسوار الشعر ليكتمل اللوك الملكي، لاطلالة أصغر سنًا.

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القفطان الأسود المطرز بخرز اللؤلؤ

القفطان الأسود المطرز بخرز اللؤلؤ





إذا كنتِ تفكرين باطلالة ملكية مميزة، إليك هذا الموديل للقفطان الفخم باللون الأسود مع تطريزات الخرز من اللؤلؤ موضة هذا الموسم، يمكنكِ اعتماده لشتاء 2020، ليكون إحدى اطلالاتكِ المميزة بالمناسبات المهمة.

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القفطان بألوان فخمة مع تطريزات مميزة

القفطان بألوان فخمة مع تطريزات مميزة





هذا الموديل المميز مع الأكمام الواسعة للقفطان مناسب للشابات، خاصًة مع اللون البنفسجي، نسقت معه فستان جلد طويل برقبة عالية، واكسسورات ذهبية فخمة، لتناسب الستايل الملكي.



بهذا الألبوم إليكِ مجموعة قفاطين فخمة من وحي النجمة أصالة نصري.

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