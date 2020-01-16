توبات صوفية لشتاء 2020 من مدونات الموضة المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 04:44 مساءً - التوبات الصوفية قطعة تناسب كل أذواق الصبايا، لهذا هي موجودة بخزانة الغالبية مننا، ويمكنكِ اعتمادها بطرق مختلفة، وبألوان مميزة لاطلالة شبابية في شتاء 2020.

وقد اخترنا لكِ مجموعة اطلالات بالتوبات الصوفية لشتاء 2020 من وحي مدونات الموضة، لتلهمكِ أفكار عصرية لستايلك.





التوب الصوف باللون الأزرق الزهري من سلمى نور الدين

التوب الصوف باللون الأزرق الزهري من سلمى نور الدين





هذا اللون المميز لشتاء 2020 يمكنكِ اعتماده بالتوب الصوف من الفاشينيستا سلمى نور الدين، نسقته مع بنطلون وبوت الساق باللون الأسود، لاطلالة كاجوال بلمسة شبابية، وقد لفتنا اختيارها للشنطة كبيرة الحجم باللون الخردلي التي أضافت لمسة جنونية للستايل.

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التوب الصوف مع التنورة البليسيه

التوب الصوف مع التنورة البليسيه





أما الفاشينيستا دينا مراد فقد اختارت التنورة المكسرة لتنسقها مع التوب الصوف بدرجات محايدة من ألوان النود الأوف وايت، مع سنيكرز أنيق باللون الأبيض.

والتوب الصوف القصير هو أحد خياراتكِ الأنيقة لتنسقيه مع التنورة المكسرة لاطلالة كاجوال بلمسة أنثوية، كذلك يمكنكِ ارتداء بوت الكاحل مع الكعب العالي لاطلالة أكثر رشاقة.

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تنسيق كلاسيكي للتوب الصوفي من دلال النقبندي

تنسيق كلاسيكي للتوب الصوفي من دلال النقبندي





أعجبنا هذا التنسيق المميز للتوب الصوفية باللون الأخضر من المدونة الخليجية دلال النقبندي مع البنطلون الـ Slim ، وبوت الكاحل، وأكملت اللوك باختيار حزام الخصر الضيق غوتشي Gucci، مع كلتش عريض، وحجابها باللون الأبيض.

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التوب الصوفية بالألوان النود من لينا أسعد

التوب الصوفية بالألوان النود من لينا أسعد





كعادتها اعتمدت لينا أسعد على التوب الصوفية بدرجات النود مع تنسيقه بأسلوب محايد لنفس الدرجات، مع المعطف الطويل باللون الأبيض الباهت، لاطلالة كلاسيكية بلمسة أنثوية، لكنها تحتاج إلى أسلوب جريء من الصبايا لتعتمدي هذه الدرجة بكل القطع التي ستختارينها لاطلالتكِ.

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