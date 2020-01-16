نصائح لتنسيق اللون الجملي على غرار الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 04:44 مساءً - حافظ اللون الجملي على حضوره كواحد من أبرز الصيحات الكلاسيكية المرتبطة بالشتاء وتنافست الفاشينيستا المحجبات على إرتدائه بطرق منوعة، ندعوك لمشاهدتها لتستوحي منها ما يعزز أناقتك ويجدد إطلالتك الشتوية.

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معاطف باللون الجملي موضة 2020

معطف باللون الجملي

تعتبر المعاطف باللون الجملي من أساسيات خزانة الشتاء ونجحت الفاشينيستا المحجبات في تنسيقها مع مختلف الإطلالات، استوحي من لينا أسعد ونسقيها مع بنطال جينز أبيض مستقيم القصة وكنزة خفيفة باللون البيج لإطلالة ناعمة أو جربي إرتدائها مع بنطال أسود واسع بطبعة المربعات وتوب أسود برقبة عالية.

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بدلات باللون الجملي موضة الموسم

بدلة باللون الجملي



تعتبر البدلات من القطع التي تناسب النهار والمساء، نسقي بدلة باللون الجملي الداكن في المساء مع حذاء أسود مدبب Pointy shoes وحقيبة كتف سوداء صغيرة مزودة بسلسال معدني ارتديها عبر الجسم وأعتمري توربان أسود.

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كارديغان طويل باللون الجملي

كارديغان واسع باللون الجملي

يعد الكارديغان الطويل الواسع من القطع التي تضمن إطلالة محتشمة لكل محجبة، اختاري كارديغان ماكسي يصل طوله إلى الكاحل ونسقيه مع بنطال جينز واسع Mom Jeans وكنزة صوف باللون الأسود أطويها بداخله.

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أوشحة ترتان باللون الجملي

وشاح ترتان باللون الجملي



تلجأ الكثيرات إلى الأوشحة الترتان في الشتاء لإطلالة أنيقة تؤمن لمن ترتديها الدفء اللازم، ننصحك بإختيار موديل يدخل في تصميمه اللون الجملي، نسقيه على غرار الفاشينيستا سهى مع إطلالة سوداء وزينيه بحزام ديور Dior العريض المستوحى من ستايل الكورسيه لتجملي الخصر وتخفي بروز البطن.

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كنزات شتوية موضة 2020

سويت شيرت باللون الجملي

من أسهل الطرق لتطبيق موضة اللون الجملي هو إعتماد كنزة بإحدى نغماته الراقية، نسقيها مع تنورة مطبعة مستقيمة القصة وأنتعلي بوت جملي داكن أو مع بنطال ترتان واسع وقميص أسود وأنتعلي حذاء أسود مريح.

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