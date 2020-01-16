قولي وداعًا لـ الشعر الزائد في الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 04:44 مساءً - الشعر الزائد في الوجه من أكثر المشاكل الجمالية التي تواجهها المرأة والتي تسبب لها الإحراج وعدم الثقة بإطلالتها، وإزلة الشعر الزائد في الوجه يتطلب دراية تامة بكافة جوانب المشكلة ورعاية خاصة بالبشرة واتباع طرق سليمة عند إزالة الشعر الزائد لمنع نموه من جديد وبكثافة أكثر.

إليكِ في ما يلي كل ما يجب أن تعرفيه عن الشعر الزائد في الوجه بدءا بالأسباب وصولاً إلى الحلول مروراً ببعض النصائح الهامة والخلطات الطبيعية المداوية.

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أسباب الشعر الزائد في الوجه

الشعر الزائد في الوجه

اضطرابات في مواعيد الدورة الشهرية لأي سبب كان

تناول بعض الأدوية والعقاقير التي تؤثر على الهرمونات الذكورية في جسم الأنثى.

استخدام شفرات حلاقة رجالية على بشرة الوجه ما يزيد من قوّة بصلة الشعر.

أسباب وراثيّة جينيّة، حيث تعرف نساء العائلة الواحدة بغزارة الشعر لديهنّ دون وجود أمراض أو اضطرابات.

أسباب جغرافيّة ومناخية وعرقية، ففتيات القارة الأوروبية يظهر لديهنّ الشعر على شكل وبر أشقر ناعم وخفيف ، بينما يكون شعر الفتيات في المناطق الاستوائية سميكاً وداكناً وأكثر بروزًا في الوجه.

اضطرابات هرمونية تتمثل في نقص هرمون الأنوثة أو ما يعرف بهرمون الإستروجين مقابل زيادة إفراز هرمون الذكورة أو ما يعرف بهرمون التستستيرون، لا سيما عند التقدم في العمر والوصول إلى سنّ العجز أو سنّ اليأس.

السمنة التي تؤدي إلى لغط في العمل الهرموني ما يزيد الشعر في الوجه .

أسباب نفسية تتعلق بالقلق والتوتر العصبيّ.

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نصائح لمحاربة الشعر الزائد في الوجه

محاربة الشعر الزائد في الوجه

إزالة شعر الوجه باستخدام الحلاوة بشكلٍ دوري، ممّا يقلّل من قوّة بصيلة الشعرة إلى أن تموت.

تناولي أدوية مضادّة للهرمون الذَكري بعد استشارة طبيب أمراض جلدية مختصّ.

تناولي حبوب منع الحمل لفترة لا تقلّ عن ستة شهور؛ الأمر الذي يساعد على انتظام الدورة الشهريّة، وإزالة تكيّس المبايض.

شرب كمياتٍ كبيرةٍ من الماء، وكذلك عصائر الفواكه، والخضار؛ فهي تساهم في تسهيل عملية إزالة شعر الوجه.

تطبيق خلطات طبيعية، سنذكر بعضها في المقطع التالي.

حمّام بخار قبل المباشرة بإزالة شعر الوجه ؛ حيث إنه يساعد على فتح مسامات وجهك، وهذا يسهّل من عملية التخلص من الشعر.

اتبعي نظاماً غذائيّاً صحيّاً مع ممارسة الرياضة، فهذا ينظم هرموناتك، ويحدّ من نمو الشعر غير المرغوب به

خذي قسطاً كافياً من الراحة كل يوم؛ فإنّه من الأفضل لك أن تنامي جيداً -وتعتبر مدة 7-8 ساعات كل ليلة فترةً كافيةً للحصول على الراحة- حيث إنّ هذا النظام سوف يساعدك على توفير حياةٍ خاليةٍ من التوتر.

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خلطات طبيعية لإزالة الشعر الزائد في الوجه

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وصفة ماء الترمس المر

الترمس لإزالة الشعر الزائد في الوجه



لا تترددي بتجربة هذه الوصفة الشعبية لمنع نمو الشعر الزائد في الوجه. انقعي مقدار كوب من الترمس المرّ المطحون في 4 أكواب من الماء لفترة يوم كامل ثم صفّي ماء الترمس واحتفظي بالمياه في عبوة محكمة الإغلاق. وبعد إزالة الشعر الزائد، قومي بغمس قطنة بالمزيج ومرريها على البشرة واستمري لدقائق كلما جف الجلد . كرّري هذه الطريقة يومياً، وستلاحظين بطء نمو الشعر الى حين اختفائه في فترة أسابيع قليلة.

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وصفة البصل

البصل لإزالة الشعر الزائد في الوجه

خلطة البصل يتمّ تحضريها من خلال الحصول على الغشاء الرقيق الموجود ما بين جميع طبقات البصل، ويجب أن يتمّ استعمال بصلتين لا غير، والعمل على طحن هذا الغشاء، وإضافة له كمية تقدر بحوالي عشرة إلى اثنتي عشرة ورقة من الحبق، وذلك من أجل إعداد خلطة طرية، ويتمّ استعمال هذه الخلطة بوضعها على الأماكن الكثيفة بالشعر، وتركها لمدة لا تقل عن العشرين دقيقة، وبعد انتهاء المدّة يتمّ تنظيف الوجه بواسطة الماء الفاتر والصابون المناسب له، ولكي يتمّ الحصول على النتيجة المطلوبة يجب تكرار العملية ثلاثة مرات كل أسبوع.

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وصفة الكركم

الكركم لإزالة الشعر الزائد في الوجه

امزجي ملعقتين من مَطحون الكركم مع ثلاث ملاعق من الحليب السائل كامل الدّسم مَزجاً جيداً، حتى تحصلي على معجون طري، ضعي المزيج على الأماكن حيث ينمو الشعر في الوجه واتركيه لمدة نصف ساعة، بعد ذلك اشطفي وجهكِ جيداً بالماء الدافئ. كرري هذه الوصفة ثلاث مراتٍ أسبوعياً.

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