كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 04:44 مساءً - لا نبالغ إن وصفنا الفيتامين سي بالمكون الأسطوري للبشرة عموماً وبشرة الوجه خصوصاً، نظراً الى احتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد في تفتيح لون البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة، والتخلص من الندبات التي يتركها حب الشباب على البشرة، وغيرها الكثير من الفوائد، مما يضعه في قائمة المكونات التي من الضروري استخدامها في روتين العناية اليومي بالبشرة. وفي هذا المقال، سنعرفك الى طريقة استخدام فيتامين سي للوجه، وكل ما يجب أن تعرفيه في هذا الإطار، وذلك لتأمين الاستفادة القصوى من هذا الفيتامين على بشرة الوجه.

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ما هو الفيتامين سي؟

ما هو الفيتامين سي



الفيتامين سي هو أحد أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية والمفيدة جداً للبشرة عموماً وبشرة الوجه بشكل خاص. فهي يحمي البشرة من الجذور الحرة، ويساعد في إصلاح خلايا الجلد التالفة، كما يعمل على تجديد البشرة ومنحها مظهراً شاباً خالياً من التجاعيد. وكما تساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة الجسم في محاربة الجذور الحرة، فإن استخدام الفيتامين سي بشكل موضعي على البشرة يساهم في محاربة الجذور الحرة والتلف الذي يسببه التعرض الكثيف للأشعة فوق البتفسجية، وتلوث الهواء، مما يحافظ على صحة خلايا البشرة، ويكافح ظهور التجاعيد المبكرة وحماية البشرة من الإصابة بسرطان البشرة الناجم عن التعرض لأشعة الشمس.

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كيف تستفيد بشرة الوجه من الفيتامين سي؟

ما هو الفيتامين سي



لا تقتصر فوائد الفيتامين سي على كونه مضاداً للأكسدة فقط، إنما أيضاً لديه الكثير من الخصائص الأخرى التي تساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وكلاهما من ألياف البروتين التي تنتج في شكل طبيعي وتساعد في إبقاء الوجه مشدوداً وممتلئاً، كما يمنع إصابة البشرة بالشيخوخة المبكرة ويحافظ على مظهر مشرق ومتوهج. إضافة الى ذلك، يمنع الفيتامين سي إنتاج الميلانين في الجلد، المسؤول عن الإصابة بفرط التصبغات وتغير لون البشرة وظهور البقع الداكنة على الوجه، إذ يعمل على تبييض البشرة والتخلص من التصبغات من دون تغيير لون الجلد الطبيعي.

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كيف تتم إضافة الفيتامين سي الى روتين العناية بالبشرة؟

ما هو الفيتامين سي



تكمن أهمية الفيتامين سي لبشرة الوجه في طريقة استخدامه، حيث يجب البحث دائماً عن مصطلح حمض الأسكوربيك، وهو أحد أكثر أشكال الفيتامين سي فعالية في مجال العناية بالبشرة. ويتفق جميع أطباء الجلد والمتخصصين على أن أفضل مستحضر للعناية بالبشرة باستخدام الفيتامين سي هو السيروم، لأنه يمتلك قدرة أكبر على العناية بالبشرة مقارنة بالكريمات والمستحضرات الأخرى، إذ يخترق حاجز الجلد بفاعلية ليحمي البشرة من الأضرار والتلف. بالتالي، واظبي على استخدام بضع قطرات من سيروم الفيتامين سي على بشرة وجهتك يومياً، مرة في الصباح ومرة في المساء.

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