العطر النسائي الجديد لدار " ديور " يعكس فيض الورود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2020 04:44 مساءً - يجسد العطر النسائيMiss Dior Rose N’Roses الذي طرحته دار" ديور" مؤخرا كل عبق وشذى الورود، وهو عبارة عن قراءة متجددة لعطر Miss Dior الشهير، ويعتبر هذا العطر الجديد، آخر ما أبدعته قريحة مصمم العطور الفرنسي François Demachy ،وقد اكتشفنا هذا العطر خلال حدث نظمته في قصرLa colle Noire ، الذي كان مقر سكن السيد كريستيان ديور لعدة سنوات ،وفي هذا القصر الذي يتوسط حدائق وبساتين رائعة عشق المصمم عبق " وردة آيار" May Rose التي إختارها لتكون المكون العطري الأساسي لعطر "ميس ديور " .



يجذب عبق هذا العطر الجديد الأحاسيس بمجرد إنستنشاقه، حيث يعطي الإنطباع لكل من يستنشقه، أنه في وسط بستان من الورود المتفتحة، وهذا بفضل نفحاته المنعشة، وكذلك المكوناته الزهرية و خاصة الورد الجوري Damascus Rose ، التي تتداخل فيما بينها لتعطي عطرا أنثويا يضخ أنوثة وجاذبية، ولتكريس الشعور بالجاذبية الإنتعاش ، قام أنف هذا العطر بمزج المستخلص العطري ل"وردة آيار" بالبرغموت والمندرين، أضاف إليها درجات عطرية " الجيرانيوم " و الحمضيات وهذا لتعزيز الإحساس بالانتعاش ، مزجها بلمسة من المسك لتكريس جاذبية هذا العطر .

يعكس إسم هذا العطر الجديد Rose N’Roses الوفرة الطبيعية للورود التي تنبت في حدائق وبساتين مدينة " غراس" التي توجد في جنوب فرنسا ، كما أنه يجسد مدى عشق "فرانسوا دوماشي" العطارالمبتكر لدى"ديور" لهذه المدينة ،التي كبر وترعرع في أحضانها، حيث رسخ عبق الورود في ذاكرته الشمية ولم يغادرها أبدا، وقد روى لنا قصة تصميم هذا العطر الجديد خلال مقابلة صحفية، أجريناها معه في قصر " لاكول نوار" La Colle Noire ، وهذا بمناسبة طرح دار "ديور" لهذا العطر.

ومرة أخرى وقع إختيار دار "ديور " على الممثلة الأمريكية Natalie Portman لتكون سفيرة هذا العطر الجديد، وقد جسدت وهي ترتدي فستان من قماش التول الشفاف، والمزين ببتلات الورود الحريرية ذات اللون الزهري، من تصميم " " ماريا غرازيا شيوري " كل ألق العطر وجاذبيته التي لانهاية لها .