بعد أن أدانت زوج نانسي عجرم.. قاضية لبنانية تخرج عن صمتها لأول مرة وتكشف ما يجري

خرجت القاضية اللبنانية غادة عون عن صمتها لأول مرة، وعلقت على قضية قتيل فيلا نانسي عجرم التي تتصدر اهتمامات الرأي العام اللبناني والعربي، وذلك في تصريحات صحفية لبنانية.

وقالت غادة عون: “تجاهلوا الشائعات وأولئك الذين يحاولون تشويه سمعة العملية القضائية”، مشيرة إلى أن قرارها جاء بناءً على المادة 547 من قانون العقوبات، ولكن معطوفة على المادة 229.

وأضافت غادة عون: “راجعوا المادتين بتعرفوا كل شي”.

وأفادت تقارير لبنانية أمس، الأربعاء، بأن القضاء اللبناني وجه لـ فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، تهمة “القتل القصد”، إثر حادث إطلاقه النار على شخص سوري في منزلهما منذ أسبوعين.

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وحسب وكالة الأنباء اللبنانية: “ادعت القاضية غادة عون بجناية القتل القصدي على الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، وذلك بالمادة 547 معطوفة على المادة 229 التي تنص على أنه “لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر”.

ويأتى قرار القاضية غادة عون بما يعنى أن ينتظر الدكتور فادى الهاشم، زوج الفنانة نانسى عجرم، عقوبة 15 عاما فى حالة ثبوت واقعة القتل العمد، وإما ينتظره البراءة فى حالة ثبوت أن ما فعله دفاعا عن النفس.

وأحالت القاضية اللبنانية غادة عون، الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.

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