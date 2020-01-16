بعد رحيلها.. ماجدة الصباحي وابنتها.. دعم ومعارضة وقضية حجر

غادة نافع، هي الابنة الوحيدة التي انجبتها ماجدة، لتكون هي صاحبتها على مدار حياتها بعدما انفصلت عن زوجها إيهاب نافع، رغم الحب الذي جمع بينهما، ووصفته ماجدة الصباحي بـ "الطلاق الأبيض"، ومرت علاقة ماجدة وابنتها ببعض المحطات الفارقة في حياة الثنائي، يستعرضها "هن"، في التقرير التالي.

معارضة كتابة المذكرات

في فترة من فترات حياة ماجدة الصباحي، قررت أن تكتب مذكراتها وتنشرها، إلا أن غادة كانت أول المعارضين للأم، وحاولت منعها من كتابتها ونشرها، وذلك لأن ماجدة تحدثت فيها عن علاقات والدتها العاطفية والنسائية، لذا حاولت غادة أن تثنيها دون جدوى.

وصل الأمر بغادة إلى التعدي على الصحفي السيد الحراني، الذي طلبت منه ماجدة كتابة المذكرات، وحرر "الحراني" محضرا بذلك، وقال إن السبب أيضا تضمن المذكرات أن زوج غادة "نصب" على إيهاب نافع ما عجل بوفاة الفنان، خاصة مع وقوف غادة بجانب زوجها.

قضية الحجر

كانت ماجدة الصباحي تمر بأزمة صحية، حينما أقرضت "جارسون" يعمل في أحد المطاعم مبالغ مالية واجبة السداد في وقت محدد، بلغت قيمتها 20 مليون جنيه، ما أدخلها في أزمة نفسية سيئة حينها، وهذا الموقف دفع "غادة" إلى رفع قضية حجر على والدتها.

وقالت ابنة الفنانة حينها عن تفاصيل القصية، إنها كانت بعلم والدتها وليست خارجة عن إرادتها، مؤكدة على أنها لم تتهمها بالحجود بل هي لها حق التصرف في أموال والدتها منذ الطفولة، وعن سبب رفعها القضية قالت إنه لحماية والدتها بعد النصب عليها.

الحديث عن والدها

رغم أن ماجدة الصباحي كانت قليلة الحديث عن أسباب الطلاق عن إيهاب نافع مع ابنتها غادة، إلا أنه كان مجال حديث كبير بينهما كي تحبب فيه ابنتها، وقالت غادة في أحد الحوارات التليفزيونية، إن والدتها كانت سببا رئيسيا في أن تحب والدها وتتعلق به.

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"كانت بتجيبلي هدايا وتقولي من باباكي، ودايما تكلمني عن صفاته الحلوة"، هكذا سعت ماجدة لتكون علاقة الابنة بأبيها جيدة فأصبحت هي كذلك صديقته التي حدثها عن حياته وزيجاته وعلاقاته النسائية رغم أنها لم تكن تعيش معه وإنما مع والدتها.

علاقة سيئة بالطبخ

رغم ارتباطهما على مدار سنوات، لم تكن ماجدة خير عون لابنتها في المطبخ، بل كانت لا تعرف أي شيئ عن الطبخ، وتتذكر غادة أنها لم تأكل من يد والدتها سوى أكلة واحدة هي "الفتة"، وعلمت نفسها ذاتيا فنون الطبخ عن طريق البحث والكتب لتكون فيه (A1) بحسب قولها في أحد اللقاءات الإعلامية.

تنسيق الملابس

كان لماجدة الصباحي كذلك دورا في تنسيق ملابس ابنتها، ودوما ما ترشدها إلى الألوان المناسبة، وما يجب أن ترتديه في المواقف المختلفة، تقول غادة، "دايما تقولي متلبسيش أبيض الأبيض ياكل وشك، وأنا دايما كنت بسمع كلامها".

وفاة ماجدة

وكانت الفنانة ماجدة قد وافتها المنية اليوم، عن عمر يناهز 89 عاما، وذلك بعد أزمة صحية ألمت بها بحسب ما قالته ابنتها غادة نافع.