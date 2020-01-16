بعد وفاتها.. دور ماجدة الصباحي في دخول إيهاب نافع رجل المخابرات مجال الفن

تعرفا خلال حفل السفارة الروسية في القاهرة، وانجذبا لبعضهم البعض شيئًا فشيئًا، حيث كان هو الطيار الخاص بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إذ أصرّ على توصيلها إلى المنزل، واستغرقت "التوصيلة" نحو 3 ساعات تقريبًا، تبادلا خلالها أطراف الحديث وطافا شوارع القاهرة كلها، وروى لها قصة حياته وإعجابه الشديد بها، هكذا كانت بداية قصة الفنان إيهاب نافع، والفنانة ماجدة الصباحي، التي توفيت اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ89، وأكدت خبر الوفاة ابنتها غادة نافع.

ويقدم "هُن"، دور ماجدة الصباحي في دخول الفنان إيهاب نافع، رجل المخابرات، عالم الفن، خلال السطور التالية.

تزوج الثنائي خلال عام 1963، وأقنعت ماجدة، إيهاب نافع، دخول الوسط الفني واستجاب لها، وقدم للشاشة الكبيرة 20 فيلما، لعل أبرزها "زمن الممنوع، لصوص خمس نجوم، دموع صاحبة الجلالة، النداهة، شىء فى حياتى، للرجال فقط".

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وقدم "نافع" أولى بطولاته السينمائية عام 1963 في فيلم "الحقيقة العارية"، بجانب زوجته الفنانة ماجدة الصباحي، والذي اشترك معها في 4 أفلام.

واستخدم إيهاب نافع، شهرته كفنان في القيام بدوره المخابراتي بشكل جيد، إلا أن سفره الدائم كان سببا رئيسيا في حدوث مشاكل بينه وبين ماجدة التي طلبت الانفصال عندما استحالت الحلول بينهما، ما أدى لانفصالهما عن بعضهما البعض، نتيجة تدخلها الدائم في عمله، وهو ما كان يسبب مشكلة كبيرة، وخصوصًا في التمثيل، وفقًا لما ذكره إيهاب نافع خلال مذكراته الخاصة.

وأقام إيهاب نافع فترة طويلة في بيروت، شارك خلالها في 3 أفلام في لبنان وتركيا، وتزوج من نساء من عدة جنسيات مختلفة "إسترالية وأمريكية وألمانية وأردنية"، كما تزوج من "فلتر اود" أرملة الجاسوس المصري رفعت الجمال، الشهير بـ"رأفت الهجان".