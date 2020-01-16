القومي للمرأة ينعي ضحايا حادث طبيبات المنيا

نعى المجلس القومي للمرأة، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث طبيبات المنيا الذي وقع صباح أمس، على طريق الصف بمحافظة الجيزة، حيث كان الطبيبات في طريقهن لحضور تدريب بمحافظة القاهرة، واصطدمت سيارتهن بأخرى نقل، مما أسفر عن وفاة طبيبتين والسائق وأحد الركاب، وإصابة الآخرين بإصابات متفاوتة ما بين الحرجة والبالغة.
وأعرب المجلس عن بالغ حزنه لهذا الحادث الأليم، داعيأ الله أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة، وبالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
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