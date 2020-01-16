الامارات | الأردن كاملاً يبحث عن شاب غرق منذ 9 ايام

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن كاملاً يبحث عن شاب غرق منذ 9 ايام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لليوم التاسع على التوالي لا زالت كتيبة كاملة من الأمن الاردني، والفرق المتخصصة في الدفاع المدني وقوات الدرك والغواصين تواصل عمليات البحث والتفتيش عن الشاب حمزة الخطيب الذي جرفته المياه في سيل وادي القمر في محافظة الزرقا نتيجة الأمطار الغزيرة الأسبوع الماضي.

إضافة الى عديد المتطوعين وسكان المنطقة وأهالي المفقود، حيث يتكاتف الأردن كله في رحلة بحث محمومة عن الشاب المفقود.

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وتستخدم فرق البحث والإنقاذ آليات ثقيلة لإزالة الطمي الذي تشكل في بعض البرك العشوائية بمجرى السيل إضافة إلى استخدام مواتير لقص الأشجار المتشابكة واستخدام طائرات مسيرة بدون طيار وكلاب البحث والإنقاذ وقوارب لعمليات التفتيش في سد الملك طلال .

و يشارك في عمليات البحث والتفتيش ما يزيد عن (2000) شخص مزودين بمعدات بحث وإنقاذ متخصصة لتمشيط وتفتيش طول مجرى السيل الممتد من وادي القمر وصولاً إلى سد الملك طلال.