صور.. درة في عيد ميلادها الـ40.. موديل على الـrunway

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منذ يومين فقط، أكملت الفنانة درة، عامها الـ40، حيث كان أول ظهور لها بعد عيد ميلادها على ممشى عرض الأزياء.
ارتدت "درة"، فستانا من تصميم مهند كوجاك، وحضرت عرض الأزياء الخاص به، أمس، حيث كان الفستان الذي ارتدته من اللون الأسود المطرز بالورود والألوان، قصير وله ذيل طويل شيفون، ورفعت شعرها لأعلى لتظهر الفستان.
إطلالة "درة" جعلتها نجمة العرض، حيث اصطحبها مهند كوجاك، على الـrunway، ضمن فعاليات إطلاق مجموعة كوجاك الجديدة تحت عنوان Promise.
يذكر أن الفنانة درة احتفلت، بعيد ميلادها الـ 40، داخل متحف القاهرة، وسط حضور فني كبير، بكعكة عليها فستان.
ونشرت الفنانة "بشرى" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور من حفل عيد الميلاد.
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