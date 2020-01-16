طبيبات المنيا يطالبن بحق زميلاتهن: استقالة مدير الإدارة ووكيلة الوزارة

حالة من الحزن سيطرت على الجميع، عقب وقوع حادث طبيبات المنيا، الذي أسفر عن مصرع 3 بينهم طبيبتان، فيما أصيب 14 آخرين بجروح.

ووفقًا للبيانات الصادرة، فإن من ضمن أسماء المتوفين والمصابين في الحادث، طبيبات من محافظة المنيا، كن في طريقهن لحضور تدريب في القاهرة، الأمر الذي دفع طبيبات المنيا لإعلان دعوة "إيفينت" تطالب بحق الطبيبات المتوفيات بعنوان "حق طبيبات حادث المنيا"، والذي تفاعل معه عدد كبير كذلك من الأطباء الذكور.

"إحنا أطباء المنيا عددنا كبير جدا وفي إيدينا نرجع حق زمايلنا ده إيفنت خاص نقترح إزاى نعمل موقف واحد ورأي دكاترتنا الكبار هو الأولى طبعا"، حسب الدكتورة منه العربي، مؤسس حملة "حق طبيبات المنيا".

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واستكملت في استغاثتها: "ياريت خلال 24 ساعة نوصل لموقف موحد قبل ما دمهم يبرد ويتنسوا زى زمايلنا اللى بيتكسروا ويتبهدلوا وقبل ما يجى دورنا".

عدد من المطالب نادت بها "منه" وزملائها وفي مقدمتها استقالة وكيلة الوزارة، وذلك من خلال جمع توقيعات من جميع الأطباء، بالإضافة لاستقالة مدير إدارة سمالوط ومعاونيه وتحميل وزارة الصحة مسؤولية الحادث.

وقالت رانيا زغلول، إحدى طبيبات المنيا لـ "هًن"، إن هناك حالة غضب شديدة تسيطر على جميع العاملين في قطاع الصحة داخل المنيا وخارجها، وأنه لابد من إقالة المتسبب في الحادث حتى تهدأ القلوب المحترقة على أبنائها، حسب وصفها.

وأضافت الطبيبة قائلة بحزن: "مش قادرة استوعب إن جنازة سماح النهاردة مش هقدر أنساها وهي واقفة منتظرة الأتوبيس عشان يتحرك.. يارب سيادة وكيلة الوزارة تكون مرتاحة دلوقت زهرة بنات مصر راحوا هدر الطريق".

واستكملت: "هشهد ربنا عليهم أنا عن نفسى مش مسامحة أي حد عسفني ولا عسف حد من زمايلي ولا أي حد له علاقة بموت أي طبيب من قريب أو بعيد".