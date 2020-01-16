وصفت فستان سيرين بـ"لانجري".. مي العيدان إعلامية كويتية امتنهت الانتقاد

لا تفوت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، مناسبة فنية إلا وتنتقد إحدى الفنانات المشاركات فيها، ولا يأتي النقد عادة عن تصرفات أو مواقف، وإنما يأتي في ملابسهن وانتقاد الإطلالات، حتى أصبحت معروفة في الوسط الفني بانتقادها اللاذع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

سيرين عبدالنور

آخر الفنانات اللاتي تعرضن لانتقادات "العيدان"، كانت سيرين عبدالنور، والتي شاركت في افتتاح أحد منصات مشاهدة الأفلام والمسلسلات، وارتدت خلاله فستانا من اللون الأسود "برويتال"، مفتوحا من منطقة الصدر، ولكن هذا الفستان الجرئ لم يمر مرور الكرام على الإعلامية الكويتية، حيث نشرت فيديو لسيرين خلال الفاعلية لتنتقد فستانها.

وكتبت مي العيدان، على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في تعليقها على الفيديو، "سيرين عبدالنور شو هالفستان شو ظل ماطلع للحين.. الفستان متأكدة مو شاريته من لانجري".

إلهام شاهين

نالت الفنانة إلهام شاهين، كذلك نصيبها من انتقاد مي العيدان، لها، على آخر فستان ارتدته خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، حيث كان من اللون الأسود وكشف عن منطقة البطن، "أوفشولدرز".

وقالت مي العيدان، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "إلهام شاهين.. ماتبين تحترمين جسمك المربرب.. احترمي عمرك 57 سنة.. ترى مش باقي كتير.. ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك.. بالعكس الصورة تثير الشفقة.. بليز لا تستمري.. احتشمي يا ولية".

وهو الانتقاد الذي رده جمهور إلهام شاهين في حينها، وردت هي كذلك بدورها في تصريحات خلال فيديو نشرته صفحة برنامج "وورلد سيليبرتي"، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "براحتها".

وأضافت في تصريحات لـ البرنامج، "مش هقولها حاجة، أي حد يقول أي حاجة أنا مبضايقش، انا معرفش قالت ايه، بس ايا كان اللي قالته براحتها يعني"، واختتمت، "مبعترضش على آراء حد".

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يذكر أن مي العيدان، هي مقدمة برامج كويتية، اشتهرت بنقدها الحاد والمثير للجدل في كثير من الأحيان، ‏وهي من مواليد الكويت لأب كويتي وأم مصرية.‏

لينا الفيشاوي

نشرت مؤخرا لينا الفيشاوي صورة لها وهي صغيرة وكانت عارية من منطقة الصدر، وكتبت في تعليقها عليها "عندما كنت أشبه حوريات البحر في الثامنة من عمري"، وهي الصورة التي هاجمتها العيدان كذلك على "إنستجرام"، وكتبت منتقدة، "صورة عارية تنشرها لينا بنت أحمد الفيشاوي هذه نتيجة انحلال الأخلاق وقلة التربية والتفكك الأسري، لا الأب فاضي لها ولا أمها كل واحد تزوج وتركوها وراءهم .. مأساة".

ابنة هيفاء وهبي

لم تسلم ابنة هيفاء وهبي، زينب فياض، من انتقاد مي العيدان، والتي نشرت صورة لهيفاء وابنتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منتقدة خلعها الحجاب وكتبت في التعليق، "صوره حديثة لبنت هيفاء وهبي على شكل أنجلينا جولي.. هذي مو كانت محجبة اشوي اشوي قلعت الحجاب وباقيلها يومين وتلحق هيفاء".

ابنة عمرو دياب

انتقدت مي العيدان، ملابس جنا ابنة عمرو دياب، وشبهتها بدينا الشربيني، وكتبت في تعليقها على الصورة التي نشرتها لها عبر صفحها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "صور جنى ابنة عمرو دياب بفستان عاري الصدر".