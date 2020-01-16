بعد إعلان مشاركتها في مهرجان الإبل.. تعرف على البحرينية أميرة محمد

كشفت الفنانة البحرينية أميرة محمد، عن مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته المقبلة، بعدما أتاح المهرجان الفرصة للعنصر النسائي للمشاركة، والتي تعتبر أول بحرينية تشارك بهذا المهرجان، والذي سبق وشاركت فيه سيدات من دول الخليج العربي.

وعلقت الفنانة البحرينية، على انضمامها بالمهرجان، قائلةً: "سعدت جدًا بزيارة المهرجان التي اعتبرها مميزة بالنسبة لي، فزيارة مهرجان يحمل اسم الملك عبدالعزيز شيء مشرف لي، كما أنني اطلعت من خلالها على عالم جديد ومثير، وأشكر القائمين على أمر المهرجان على هذا العمل الضخم الذي يُعنى بموروثنا وحضارتنا، كأول بحرينية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العام القادم في فئة الصفر وسأكون منافسة للدغيثر والدبوس"، وفقًا لصحيفة "سبق".

ويقدم "هُن"، أبرز المعلومات عن الفنانة البحرينية أميرة محمد، خلال السطور التالية.

- أميرة محمد، فنانة بحرينية، ولدت في 9 ديسمبر، عام 1981، وتبلغ من العمر 38 عامًا.

- حاصلة على دبلوم إدارة أعمال.

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- كانت بداية دخولها في المجال الفني بعام 1994، وذلك من خلال الأنشطة الصيفية الذي تقام خلالها عروض مسرحية.

- عرفها الجمهور في السعودية من خلال مسلسل "العو .. عو .. لمة" الذي أنتج عام 1999، بمشاركة حياة الفهد، محمد المنصور، بكر الشدي، محمد العيسى، فاطمة الحوسني.

- صرحت خلال تواجدها في برنامج "خلكل صالح"، الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد، على شاشة قناة atv، والتي تم تصويرها في محل لصنع وبيع عصير الفواكه، أنها تعاني من فوبيا الفواكه، فقالت الفنانة إنها لم تتوقع أن تدخل يوماً إلى مثل هذا المكان، مشيرة إلى أنها لا تحب البرتقال ولا التفاح ولا الموز، وأنها قد تأكل الأناناس والفراولة والكرز.

- شاركت في مسلسل "غصون في الوحل"، ومسلسل "أماني العمر"، ومسلسل "أصعب قرار"، ومسلسل "حزاوينا خليجية".

- قدمت "أميرة"، العديد من الأدوار المهمة، والتي تنوعت فيها بين الكوميديا والتراجيدا، كما قدمت شخصيات مختلفة ومركبة، ومن ضمن أعمالها المميزة التي برعت فيها أيضاً، دور "الفتاة المسترجلة" الذي قدمته في مسلسل "سكتم بكتم"، ودور "مريم" في مسلسل (لولو ومرجان2)، حيث أدت دور فتاة مدللة تعيش في أمريكا فترة من الزمن ولا تستطيع أن تتكيف فيها فتقرر العودة إلى بلدها.