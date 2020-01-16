لعلاج شقيقها.. عاشت 5 أعوام على تناول الأرز والفلفل وماتت من سوء التغذية

في واقعة إنسانية شهدتها الصين، توفيت طالبة بسبب سوء التغذية الحاد، بعدما أنفقت كل ما تجنيه من مال لعلاج شقيقها المريض.

ووفقًا لوكالة "BBC NEWS"، فإن صورة لفتاة صينية تدعى "وو هوايان"، أثارت موجة من الغضب العارم في الصين، بعد أن ظهرت الفتاة ووزنها يزيد قليلا عن 20 كيلو جراما.

وكان قد تم نقل الفتاة الصينية للمستشفى في أكتوبر الماضي، بعد معاناتها من صعوبة التنفس، لتنهال التبرعات لمساعدتها بعد انتشار قصتها.

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فيما أوضح الأطباء، أن الفتاة عانت من مشاكل في القلب والكلى بسبب تناول كميات قليلة من الطعام على مدار خمس سنوات، وأنها كانت تعاني كذلك من سوء تغذية وصلت لتساقط شعر حواجبها ونصف شعر رأسها.

يذكر أن الفتاة الصينية "وو هوايان"، فقدت والدتها عندما كانت في الرابعة من عمرها، ثم توفي والدها وهي لا تزال في المدرسة، وكانت جدتهما تتولى رعاية الفتاة وشقيقها، ثم تولى المهمة عمهما وعمتهما بتوفير 300 يوان شهريا فقط.

وظلت الفتاة تنفق أغلب الأموال التي تحصل عليها على علاج شقيقها الأصغر، الذي كان يعاني من مشاكل في الصحة العقلية، فيما كانت تنفق على نفسها يوانين فقط يوميا، وعاشت لمدة خمس سنوات على تناول الفلفل والأرز، وعندما نقلت إلى المستشفى، كان طولها 135 سم فقط.

من جهته قال شقيق الفتاة الذي لم يكشف عن اسمه، إن شقيقته كانت تبلغ من العمر 24 عاما عند الوفاة.