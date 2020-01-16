ميجان ماركل قد تواجه والدها في المحكمة والسبب رسالة نصية

بعد أيام من تخليها عن مهامها الملكية، قررت ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، أن تقاضي صحيفة "ميل أون صنداي" لنشرها رسالة كتبتها إلى والدها توماس ماركل في أغسطس 2018.

وبحسب أوراق الدعوى القضائية التي تنظرها المحاكم البريطانية فأن والد ميجان، دوقة ساسكس، قد يتم استدعاؤه كشاهد دفاع في دعواها ضد الصحيفة .

وكان ماركل، البالغ من العمر 75 عاما، قام بتزويد المحامين برسائل نصية تم إرسالها في إطار حفل زفاف ميجان للأمير هاري والتي تكشف عن انهيار العلاقة بين الأب وابنته.

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وتتضمن الدعوى المدنية اتهامات للصحيفة بانتهاك قوانين حقوق النشر وسوء استخدام المعلومات الخاصة، وانتهاك قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة بنشر الرسالة، بحسب ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

ووفقا للوثائق المقدمة إلى المحكمة العليا، تعتزم صحيفة "ميل أون صنداي" الاعتماد على أدلة من توماس ماركل، تفيد بأنه "كان لديه كامل الحق في رواية ما جرى بينه وبين ابنته، بما في ذلك محتويات الرسالة".

كذلك تزعم الوثائق، التي أعدها محامو الصحيفة، أن أفراد العائلة المالكة في بريطانيا "يعتمدون على الدعاية لأنفسهم وحياتهم من أجل الحفاظ على المناصب المميزة التي يشغلونها والترويج لأنفسهم".