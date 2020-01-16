في ذكرى ميلادها.. "عصابة اليد السوداء" كلمة السر في زواج كريمة مختار والدمرداش

تعرفا خلال دراستهما في المعهد العالي للفنون المسرحية، انحسرت علاقتهما في حدود الزمالة، إلى أن التقيا في أول عمل إذاعي جمعهما بعنوان "عصابة اليد السوداء"، الذي تم تسجيله في الإسكندرية، حيث بدءا في التقرب والتودد لبعضهما البعض، هكذا كانت بداية قصة حب الفنان نور الدمرداش، والفنانة كريمة مختار، التي عُرفت باسم "ماما نونة".

ويتزامن اليوم 16 يناير، ذكرى ميلاد الفنانة كريمة مختار، ويقدم "هُن"، قصة حبها مع الفنان نور الدمرداش، خلال السطور التالية.

طلب نور الدمرداش، الزواج من كريمة مختار، ولكنها رفضت لكونه ضابط شرطة بجانب أنه ممثل ناجح تلتف حوله الفتيات، بينما كانت عازفة عن التفكير في الارتباط لانشغالها بدراستها في المعهد وعملها بالفن.

Advertisements

وقالت كريمة مختار عن ذلك، خلال حوارها بأحد البرامج التلفزيونية: "نور الدمرداش كان زميل شقيقتي في الجامعة، وكان ضابطا، وكانت تعجب به الفتيات، ولذلك كنت أخاف منه، وكنت لا أنظر له ولا أفكر فيه، وكنت أهتم فقط بمجالي وعملي في الإذاعة، هذا بالإضافة لأنه تمت خطبتي عدة مرات".

وتابعت "ماما نونة" خلال حديثها، "كنت أخاف ألا أعمل في مجالي فتنتهي الزيجة"، مضيفة "عندما كان يتحدث معي نور الدمرداش كنت أضحك ولا أعلم لماذا أضحك؟ عندما تقدم لي كنت أنوي الخروج من المنزل حتى لا أقابله، ولكنني عندما رأيت والدته شعرت أنه لا بد أن هذه الإنسانة ربت رجلا جيدا وليس الشخص الذي تحبه الفتيات الذي كنت أخشاه، فجلست معه وتمت الزيجة عام 1955".

وأنجبت كريمة مختار من المخرج نور الدمرداش، 4 أبناء، شريف يعمل مهندسا، وأحمد يعمل مخرجا، وهبة، والإعلامي معتز الدمرداش.