من دبي.. رانيا يوسف تستعرض أحدث إطلالتها

تزامنًا مع تواجدها في دبي لحضور حفل إطلاق منصة "شاهد.نت" بشكلها الجديد، شاركت الفنانة رانيا يوسف أحدث إطلالتها. Advertisements ونشرت "يوسف" صورها الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، والتي ظهرت فيها بفستان أسود قصير تاركة شعرها ينسدل ناعما على كتفها. ومن المفترض أن مسلسل "مملكة إبليس" بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي، سيعرض عبر منصة "شاهد.نت".

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