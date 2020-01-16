حماقي عن ابنته: حب عمري اللي ما لقيتله سبب

تحدث الفنان محمد حماقي، خلال لقاءه في برنامج "إم بي سي تريندنج"، الذي يذاع عبر فضائية "إم بي سي"، عن ابنته، وكيف استقبل ولادتها، وماذا كان رد فعله.

وقال "حماقي"، إن أغنيته "تعرف بحبك ليه" الجديدة عملها خصيصا لابنته فاطمة التي تبلغ من العمر اليوم عامين ونصف العام، قائلا في تصريحات لـ البرنامج، "ده أكتر حب عمرك ما هتلاقيله سبب، أنا فاكر كويس أوي اللحظة اللي اتولدت فيها، وكنت في غرفة العمليات".

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وأكمل "حماقي"، حديثه، "أنا حاسس كان في زرار جوايا مقفول واتفتح، وفي مشاعر عمري ما حسيت بيها قبل كدة ولقيتها أول ما شلتها".

يذكر أن أغنية "تعرف بحبك ليه"، للفنان محمد حماقي، التي أطلقها مؤخرا، وصلت إلى أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة، قائلا إنها من أسهل الأغاني التي استطاعت ابنته حفظها بسهولة، موضحا أن الأغنية في الأساس كانت لها.