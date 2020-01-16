للرجال.. دراسة تؤكد "الدقن" تجذب النساء

قد يلجأ بعض الرجال لإزالة لحاهم اعتقادًا منهم أنها تمنحهم سن أكبر، إلا أن دراسة جديدة خرجت تضرب بهذا المعتقد عرض الحائط.
ووفقا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الدراسة الجديدة كشفت عن نتيجة قد تدفع الرجال لإطلاق لحاهم، وذلك بعدما وجدت الدراسة أن النساء ينجذبن إلى الرجال الملتحين أكثر من الذين يحلقون لحاهم.
ولجأ الباحثون القائمون على الدراسة في جامعة "كوينزلاند" بأستراليا، لعرض 30 صورة لثلاثة رجال مختلفين، أمام نحو 919 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و70 عاما، بهدف معرفة رأيهن حول اللحية، وكانت ردود الأفعال مذهلة.
وأوضح الباحثون أن النساء اللواتي يرغبن في الحمل وإنجاب الأطفال ينجذبن إلى الرجل ذي الشارب واللحى "الدقن".
من جهته قال الدكتور بارنابي ديكسون الباحث في الدراسة: "يجري الحكم على الوجوه الملتحية بأنها أكثر نضجا وذكورية وهيمنة اجتماعية مقارنة بغيرها".
واستكمل "النساء صنفن اللحية بمعدلات أعلى من حيث جاذبيتها، خاصة عند الحكم على العلاقات الطويلة الأجل مقارنة بالقصيرة الأجل".
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