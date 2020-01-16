هنا الزاهد تنشر صورتها في سن الـ78.. وأحمد فهمي: هكون ميت

استخدمت الفنانة هنا الزاهد أحد تطبيقات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي يُظهر شكل المستخدمين عند التقدم في السن، وشاركت صورتها وهي عجوز مع متابعيها وجمهورها على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم.

وأظهر التطبيق شكل هنا وهي في الـ78 من عمرها، وكيف ستبدو، وكتبت هنا في تعليقها على الصورة، "موافقة جدا".

الصورة لاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات، ومنهم من أعجب بشكلها وجمالها بعد التقدم في السن، إلا أن تعليق زوجها أحمد فهمي أغضبها.

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كتب فهمي تعليقا على الصورة، "لما يكون عندم 78 سنة، هكون أنا ميت من 80 سنة"، وهو التعليق الذي أثار غضب هنا فردت عليه بوجوه غاضبة.

يذكر أن زيجة هن وأحمد كانت في عام 2019، وكانت كذلك واحدة من أشهر الزيجات في هذا العام سبقها خطوبة وقصة حب، وأقيم حفل الزفاف في أحد فنادق القاهرة الكبرى.