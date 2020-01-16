الحمامات تحتاج إلى قطع أثاث خاصة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

نصحت الرابطة الألمانية لصناعة الأثاث باستعمال قطع الأثاث المخصصة للحمامات في هذه النطاقات من المنزل، التي تكثر فيها الرطوبة والسخونة، نظرا لأنه هناك بعض الخزانات والرفوف لا تتناسب مع الاستخدام في الحمامات بسبب إمكانية تعرضها لأضرار الرطوبة والمياه أو ظهور مواضع العفن.

وأشارت الرابطة الألمانية إلى ارتفاع الرطوبة في الحمام إلى أكثر من 90% بعد الاستحمام بالماء الساخن، وهو ما يتجاوز بكثير النسبة المثالية ما بين 40 و60%، ولذلك يتعين على المرء استعمال قطع الأثاث المميزة بأنها صالحة للاستخدام في الحمامات.

ونصحت الرابطة الألمانية لصناعة الأثاث أيضا بالتعامل مع تجهيزات الحمام بصورة سليمة، حيث يجب مسح قطع الأثاث إلى أن تصبح جافة تماما، وذلك لتجنب ظهور بقع العفن أو حدوث أضرار بها، ومن الأفضل أن يتم تعليق المناشف المبتلة بدلا من وضعها على قطع الأثاث لفترة طويلة، بالإضافة إلى أنه يجب فتح نافذة الحمام تماما لمدة عشر دقائق بعد الاستحمام حتى يتم تصريف الرطوبة من الحمام ودخول الهواء الجاف.