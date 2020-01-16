نصائح للاستمتاع بصحة جيدة طوال العام

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قدمت مجلة "فرويندين" الألمانية بعض النصائح والإرشادات للاستمتاع بصحة جيدة على مدار العام:

-اتباع نظام غذائي متوازن

يحتاج الجسم للعناصر الغذائية الهامة لممارسة عملياته الحيوية وتقوية جهاز المناعة، ويفضل أن يشتمل النظام الغذائي على العديد من الأطعمة الملونة مثل الباذنجان الأرجواني والطماطم الحمراء والجزر البرتقالي والتفاح الأخضر؛ حيث إن البيتا كاروتين الموجودة في الفواكه والخضروات تعمل كمضادات للأكسدة، ويمكنها أيضا أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 40%.

-إمداد الجسم بالسوائل الكافية

يحتاج الجسم إلى حوالي 35 و40 ملليلتر من السوائل لكل كيلوجرام من وزن الجسم، مما يعني أن الشخص يحتاج إلى حوالي 4ر2 لتر من السوائل لكل 60 كيلوجرام، وعند نقص السوائل بالجسم يقل إمداد الأوكسجين إلى الأجهزة وينخفض ضغط الدم، وهو ما يترتب عليه الإصابة بالصداع أو تسارع في دقات القلب.

-ممارسة الرياضة

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تساعد الرياضة على تجنب مشاكل العظام والظهر ومشكلة تراكم الدهون في الجسم، وينصح بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميا، كما تعمل الرياضة على تحسين الدورة الدموية والحالة المزاجية والنفسية.

-الضحك

وجد الدكتور ريموند إيه مودي أن دقيقة من الضحك تعدل 45 دقيقة من ممارسة تمارين الاسترخاء، ويعلل الباحث الأمريكي بأن الضحك يزيد من إمداد المخ بالأكسجين ويقلل من الضغط ويعمل على تحفيز الهضم، كما أن الضحك يساعد على إفراز هرمونات السعادة.

-كسر الروتين اليومي

تحتاج الصحة الذهنية لكسر الروتين اليومي، والذي قد يكون مملا بعض الشيء، وذلك من خلال تغيير طريق الذهاب المعتاد لمكان العمل مثلا، أو ممارسة تمرينات جديدة مثل اليوجا أو الاستمتاع بتجارب ومعايشات جديدة.

-مراعاة أجواء غرفة النوم

يجب أن تكون درجة حرارة في غرفة النوم مناسبة للحصول على نوم جيد، مع تهوية غرفة النوم بشكل جيد على مدار اليوم، وضبط درجة رطوبة الغرفة لعدم الإضرار بالأغشية المخاطية وجعلها عرضة لهجمات الفيروسات والبكتريا.