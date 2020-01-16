الامارات | شركة إماراتية تنجح في زراعة التوت الأزرق في مدينة العين

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة إماراتية تنجح في زراعة التوت الأزرق في مدينة العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت شركة إيليت أجرو - الشركة الزراعية الرائدة في إنتاج الخضار والفواكه الطازجة في الامارات - في زراعة التوت الأزرق وبجودة عالية، وذلك للمرة الأولى في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة من خلال تكنولوجيا زراعية متقدمة. وتم توفير المنتج في منافذ البيع المنتشرة في أنحاء الدولة تحت العلامة التجارية "ايليت بيري". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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