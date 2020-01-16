"1000 قائد صغير".. مشروع لتدريب الأطفال على القيادة: "الأعمار من 5 لحد 16 سنة"

مبادرة تعليمية، تهدف لتنمية مهارات الأطفال وتطوير قدراتهن، تحمل اسم "1000 قائد صغير"، وذلك ليواكبوا متغيرات المجتمع، ويتمكنوا من التفاعل مع الآخرين والتأثير في محيطهم.

ليلى عمارة، منسق عام المشروع، تروى أن الإقبال على تنفيذ الفكرة من جانب الأطفال جيد: "الوعى بتنمية قدرات الأطفال أمر بقى منتشر بين الكثير من أولياء الأمور، الإجازة لازم يكون فيها توازن بين اللعب والتعلم والمسئولية فى آنٍ واحد، وده هدفنا".

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تتراوح أعمار الأطفال المشاركين بالمبادرة بين 5 و16 عاماً: "بنقسّمهم لمرحلتين عمريتين مختلفتين، فيه فئة بتبدأ بين 5 و9 سنين، ومرحلة عمرية أخرى بين 9 و16 سنة، كل فئة من دول بيكون ليهم ميول مختلفة عن الأخرى، المبادرة عبارة عن برنامج تدريبى كامل لإعداد أبنائنا الصغار والشباب للقيادة وكيفية أخذ القرارات الصائبة وتحمّل المسؤولية وحل المشاكل بالطرق والأسس العلمية عن طريق التدريب العملى".

وتستعد المبادرة لإطلاق دورتها هذا العام خلال الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام الدراسي: "مدة المشروع كامل 20 ساعة، لمدة 5 أيام، بيتم خلالها تدريب الأطفال على القيادة وتحمل المسؤولية، عن طريق ورش عملية قائمة على الألعاب وحب الاستطلاع والمغامرة والاعتماد على النفس".

وتغطى المبادرة أماكن مختلفة على نطاق محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة: "إحنا موجودين حالياً في مناطق مدينة نصر والمعادي والهرم والدقي وحدائق الأهرام، في مقرات للمؤسسة وفي أماكن أخرى هتكون في بروتوكولات تعاون مع مدارس لإقامة أنشطة المشروع زي حدائق الأهرام مثلاً، إحنا بنحاول نجمع الأطفال في أقرب أماكن ليهم"، ويستعد الفريق لنشر الفكرة بمحافظتي القليوبية والإسكندرية.