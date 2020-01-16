"بمبى وأخضر وأزرق".. فنانات يخترن ألوانا "غير تقليدية" لصبغات الشعر (صور)

تقاليع جديدة في ألوان الشعر تتسم بـ"غرابة"، اتبعتها العديد من الفنانات في الوطن العربي، حيث فاجأن جمهورهن بها، وسط ردود أفعال واسعة بين المعجب بها والمنتقد لها.

"هن" رصد أبرز الفنانات اللاتي اخترن ألوانا غير تقليدية للشعر خلال السطور التالية:-

دينا محسن

فاجأت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ "ويزو"، متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، اليوم، بظهورها بـ"نيو لوك" جديد و"غير تقليدي".

وظهرت "ويزو"، بشعر ملون يجمع بين الأخضر والأزرق والرمادي، واضعة "باندا" سوداء منقوشة على رأسها، خلال ارتدائها أزياء شتوية فاتحة اللون، مكتفية بوضع "إيموشن" قلب على صورتها.

جوهرة

في أغسطس "لوك" جديدة وغير تقليدي، لفتت به الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة" الأنظار، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على "انستجرام"، مطلة بشعر يحمل درجات "موف"، وسط تفاعل متابعيها معها، الذين أعرب الكثير منهم عن إعجابهم باللون الجديد لشعرها.

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هيفاء وهبي

أطلت "هيفاء" بشعر "بمبي"، مع ارتداء فستان أبيض قصير، وسترة تحمل اللون نفسه، بالإضافة إلى "بوت" طويل، خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير الماضي، بعد ظهورها بـ"اللوك الجريء" نفسه، في جلسة تصوير لها خلال يناير الماضي.

راندا البحيري

في نوفمبر الماضي، شاركت الفنانة راندا البحيري متابعيها، بمواد مصورة، ظهرت في إحداها بشعر أزرق قصير، بتوقيع "abdo salon"، مع مكياج هادئ، وأحمر شفاه صارخ، بتوقيع خبيرة التجميل "رحاب الشريف".

ويأتي ذلك بعد أن شاركت "راندا" مؤخرًا بمقطع فيديو تستعرض فيه، لون شعرها "الأخضر" ليسألها أحد المتابعين: "دي باروكة" لتؤكد الفنانة إنها شعر مستعار.