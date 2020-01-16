حيلة بسيطة لابتلاع الكبسولات بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوضحت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن هناك بعض الأدوية تتوافر على شكل أقراص، والبعض الآخر يتوافر في صورة كبسولات مثل المستخلصات النباتية والمكملات الغذائية، حيث يمكن ابتلاع مثل هذه الكبسولات بشكل أسهل.

وأضافت المجلة الألمانية أن الكثير من المرضى يفضلون الكبسولات بسبب طعمها المحايد وسطحها الأملس مقارنة بالأقراص الداوئية، ويمكن ابتلاع الكبسولات الكبيرة من خلال إمالة الرأس للأمام، وليس للخلف كما هو شائع، ويتم تناول الكبسولة مع جرعة ماء، بحيث تسبح الكبسولة في الفم وتنزلق في الحلق بصورة أفضل.

وبدلا من ذلك يمكن فتح الكبسولات وخلط محتوياتها في الماء أو الزبادي، غير أن هذه الطريقة قد تكون خطرة مع الكبسولات ذات طبقة مقاومة لحمض المعدة، وفي مثل هذه الحالات يجب الاستفسار من الصيدلاني قبل فتح الكبسولات.