"بشرة سمراء وزي أفريقي".. ثنائي من جامبيا يوثقان حبهما بجلسة تصوير في الأهرامات

فوق "سفح الأهرامات"، بالزي الأفريقي اختار ثنائي من جامبيا، توثيق لحظات حبهما في مصر، حتى تكون شاهدة على خطبتهما من خلال جلسة تصوير في الأهرامات.

وثقت المصورة اللبنانية نادين عباس، من خلال جلسة تصوير قصة حب الثنائي اللذين اختارا الأهرامات حتى تكون شاهدة على قصة حبهما، مرتدين زي بلدهما في أفريقيا.

تعتبر مصر مصدر إلهام للمصورة "نادين"، "3 سنين بصور في مصر ومن أجمل جلسات التصوير اللي صورتها كانت في القاهرة" وفق حديثها لـ "هُن".

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لم يكن الثنائي الأفريقي أول الأجانب الذين يطلبون من المصورة اللبنانية، عقد جلسة تصوير في مصر وخاصة بمنطقة الأهرمات، "دي مش أول مرة في أجانب بيحبوا يوثقوا لحظات فرحتهم بوجودهم في مصر أبرزهم واحدة أمريكية، الناس بتيجى مخصوص من الخارج علشان يعملوا هنا فوتوسيشن".

استغرقت جلسة التصوير ساعة في منطقة الأهرامات، "الأجانب بيكونوا مبهورين بمصر وبيحبوا ييجوا هنا، وخاصة في منطقة الأهرامات لأنها بتساعد الصور تطلع حلوة".

اختارت "نادين"، مصر حتى تكون البلد الثاني لها للتصوير، غير ملمة ببعد المسافة من لبنان إلى مصر، "مصر بلد كل حاجة فيها ملهمة ليا علشان كده اخترت تكون بلد تانية للتصوير فيها وبقى شغلي بين مصر ولبنان كل جلسة تصوير ليها قصة".