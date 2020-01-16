محاربة سرطان: تشخيص الطبيب كان خاطئا.. وزوجي تركني فور علمه بمرضي

قالت سيدة تُدعى حنين سيد، إحدى محاربات السرطان، إنها اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الثدي في 2014 عندما كانت تُطعم طفلتها البالغة من العمر في هذا الوقت 5 شهور، مضيفة: "حسيت إن فيه ورم كده في صدري، عمال أقول لنفسي هو أنا اتخبطت في حاجة، قعدت أفكر كتير وبعدين قولت أروح أكشف عادي".

وأضافت "سيد"، خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، على شاشة "on e"، أن الطبيب شخص حالتها بشكل خاطئ، وأكد لها أن هذا الورم عبارة عن غدد لبنية عادية قد تأتي لأي سيدة أثناء فترة الرضاعة، "الدكتور قالي ممكن تعملي عملية وتشيليه عادي، قولت ماشي هشيله طالما الموضوع سهل جدا بالطريقة دي وعشان أبقى مرتاحة وأنا برضع بنتي".

وتابعت: "عملت العملية والأمور طبيعية، روحت أنا وأمي ومرات خالي، لاقيت الدكتور بعد العملية داخل عليا بعلبة كده فيها الورم، أنا تخيلت عشان غدة لبنية هتبقى بيضا، بس لاقيتها سودة وشكلها غريب لدرجة أني أنا تنحت، الدكتور قالي ادفنيها في أي حتة، أنا قولت لماما مش هدفنها وهروح أحللها لأن شكلها مريب".

وواصلت: "روحت حللت، وأنا رايحة أفك السلك الخاص بالعملية، قولت أوريله نتيجة التحليل، الدكتور اتصدم وقالي لازم تعملي عملية خلال 4 أيام، التشخيص بتاعي كان خاطئ، وأنتي عندك ورم في صدرك ولازم يتشال الصدر كله، وتركها زوجها بعد معرفته بأنها مصابة بالسرطان".