يعدّ سد الحنك من الأطباق الدسمة التي تشتهر بها مصر، فهي من أطباق الحلويات التي تشعرك بالشبع بعدها، فهو يتكون من الدقيق والسمن والسكر، وتشتهر بعض الدول بإعداد طبق سدّ الحنك، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده. وإليك طريقة عمل سد الحنك، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مكونات سد الحنك ملعقتان سمن. ملعقتان سمسم. كوب دقيق. نصف كوب سكر. كوب ماء. قرفة شيكولاتة Advertisements مكسرات طريقة عمل سد الحنك - يحمر السمسم في السمن على نار هادئة حتى يحمص. - يضاف الدقيق ويقلب مع السمسم حتى يصبح الدقيق ذهبيا. - يقلل النار عليه، في نفس الوقت يذاب السكر في الماء. - يصب الماء إلى الدقيق ويقلب جيدا، حتى تصبح عجينه متماسكة. - يزين بالقرفة والمكسرات، ثم يقدم.

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