في ذكرى ميلادها.. أدوار جسدت فيها كريمة مختار دور الأم

برعت في الكثير من الأعمال الفنية، على المستوى التليفزيوني والسينمائي والمسرحي، احترفت في تجسيد دور الأم، فكان لها طلة فريدة من نوعها، إلى جانب صوتها الدافئ ونظرتها الحنونة وملامحها المصرية الهادئة، هى الفنانة كريمة مختار، والتي عُرفت باسم "ماما نونة"، بعد دورها في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث أدت دور والدة الفنان يحيى الفخراني.

ويتزامن اليوم 16 يناير، ذكرى ميلاد ماما نونة، كريمة مختار، ويقدم "هُن" أبرز أعمالها الفنية التي أدت بها دور الأم، في السطور التالية.

أعمال فنية عدة جسدت فيها الفنانة الراحلة دور الأم الطيبة والمثابرة في مراحل عمرية متنوعة، بأداء لا يتشابه مع أدوارها الأخرى، فهي "ماما نونا"، الأم التي تفسد ابنها بدلعها المبالغ فيه بمسلسل "يتربى في عزو"، أو الأم زينب المُدبرة المُتفانية في خدمة زوجها وأبنائها في فيلم "الحفيد"، أو الأم المتسامحة التي يقسو عليها ابنها وتتجاوز عن أخطائه في فيلم "الفرح".

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وأعربت الراحلة في حوارات صحفية سابقة لها، عن ارتباطها بأدوار الأمومة بشكل عام، موضحة أن أداء تلك الأدوار شرف لأي ممثلة، وأنها ليست مقصورة على بعض الفنانات في مقابل أخريات.

وفي حوارها لإحدى الصحف في أبريل من عام 1991، قالت "مختار" إن دور الأم لا يرتبط بفئة عمرية محددة، مضيفة: "من الممكن أن يكون عمر النجمة صغيرًا ورغم هذا تستطيع إقناع المتفرج بأمومتها وهناك ممثلات كثيرات لم ينجبن أطفالًا ونجحن في دور الأم، لأن نجاح دور الأم يتوقف على اقتناع الممثلة به حتى يقتنع المتلقي".

كما أوضحت، في حوار آخر، في أغسطس عام 1998، أن صدق الأداء هو العامل الأساسي الذي يمنح الممثلات قبولًا لدى المشاهدين، مؤكدة أن أدوار الأمومة ليست حكرًا على ممثلة دون الأخرى، "لأن الزمن لا يتوقف عند فنان أو فنانة مهما كان عظيمًا لكن المشكلة تكمن في توافر مواصفات معينة في الفنان كصدق الأداء الذي يؤدي إلى قبول المشاهدين للفنان في هذا الدور".

وعللت الراحلة أداءها لأدوار الأم الطيبة طوال مشوارها الفني، قائلة: "أنا إنسانة هادئة في حياتي الخاصة ومعروف عني الطيبة وبطبيعتي أكره الشر والتعامل معه، لذا أعتقد أنني عندما جسدت دور الأم القاسية مرة أو اثنتين لم يتقبلني الجمهور في هذا الدور، فهو يفضلني أمًا طيبة حنونة".