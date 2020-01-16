"أنجزت 1131 توصيلة".. "فيروز" سائقة "أوبر" على مدار 6 ساعات يوميا

اقتحمت مجالا "ذكوريا" بعملها سائقة فى شركة "أوبر" على مدار 6 ساعات يوميا، تجوب فيروز على، 41 عاماً، أنحاء الإسكندرية بسيارتها الخاصة، مستمتعة بمهنتها، وسط إعاب وتشجيع الكثيرين لها.

كانت "فيروز" تعاني من عبء الإنفاق على أولادها الثلاثة بمفردها، ففكرت فى طريقة مختلفة لاستغلال سيارتها الملاكي في التعاقد مع شركة "أوبر" للتوصيل؛ وفي غضون 3 سنوات أسست شبكة واسعة من العملاء، وأنجزت أكثر من 1131 توصيلة: "والدي اشترى لى العربية، قلت أستغلها في حاجة مفيدة تنفعني وتنفع ولادى، خصوصاً إنى متحملة تكاليف معيشتهم بعد انفصالى عن والدهم".

وأكدت أنها اختارت هذه المهنة لأنها تجيد القيادة منذ سنوات، وبمجرد التعاقد مع الشركة والانتهاء من إجراء اختبارات القيادة وتحليل المخدرات وفحص شامل للسيارة للتأكد من سلامتها، بدأت استخدام "أبليكيشن" الشركة لتلقى طلبات الزبائن من السيدات والرجال وطلاب الجامعات.

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تبدأ "فيروز" عملها فى السابعة صباحاً، بعد توصيل أبنائها إلى مدارسهم، تفتح "الأبليكيشن" على هاتفها لتلقى طلبات الوصول حتى الواحدة ظهراً: "الناس منبهرة بيّا، خصوصاً لما بحكى لهم إن التجربة حلوة وممتعة، الستات مش كتير فى الشركة، ومن حقهم يشتغلوا الحاجة اللى تريحهم". هاتفها مكدس بأرقام العملاء الذين يفضلون التعامل معها لحسن أخلاقها وتعاملها الراقى: "بيقولوا لى إنتى أحسن كابتن قابلناه، يا ريت السواقين كلهم ستات".

فى موسم المدارس، تركز "فيروز" على طلبات التوصيل من الأهل والجيران والأقارب لانشغالها الدائم بأولادها: "بنزل أول ما أكون فاضية، إنما معظم وقتى لأولادى".