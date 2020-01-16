"مش البنات بس".. متى تؤثر الهرمونات على الرجال؟

أصبح الحديث عن هرمونات الفتيات مؤخرًا، مادة سخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لتصرفاتهن المُتغيرة بين الحين والآخر، والتقلبات المزاجية الواضحة اللاتي يعانين منها أبرزهن، وخاصة قبل فترة الدورة الشهرية، التي تُسمى "متلازمة التوتر النفسي السابق للحيض".

مشاكل عدة قد تقع فيها الفتيات، واضطرابات باتخاذ القرارات، وزيادة بمعدلات التوتر والعصبية، أمور عدة تقع فيها أغلبهن بسبب تغير هرموناتهن بشكل مستمر، وذلك بسبب اختلال التوازن ما بين هرموني الإستروجين "وهي هرمونات أنثوية يفرزها المبيض وتتوقف عند سن اليأس"، وهرمون البروجستيرون وهو "هرمون أنثوي يفرزه الجسم في المبيض في آخر أسبوعين من الدورة الشهرية"، الأمر الذي يؤدي لزيادة التوتر والعصبية، والميل للبكاء، وقد تصل للاكتئاب.

وبعيدًا عن الجنس الناعم .. هل الهرمونات أيضًا تؤثر على الرجال؟ وهل تصل بهم لنفس النتائج؟

متى تؤثر الهرمونات على الرجال

من جانبه، قال الدكتور خالد النمرسي، استشاري النساء والتوليد، إن هرمونات الرجال ثابتة مش متغيرة، على عكس هرمونات الإناث، مؤكدًا أن متلازمة ما قبل الحيض، أو الحمل والولادة، كلاهما أمور تؤثر على هرمونات الجنس الناعم المتغيرة، وتصيبهن بالتوتر والعصبية، وما شابه، قائلًا: "هرمونات الذكورة اللي بتنتج من الغدد الذكورية ثابتة، ومش متغيرة ولا بيحصلها خلل إلا في حالات ضعيفة، أو مرضية".

أسباب الخلل الهرموني للرجال

وتابع خلال حديثه لـ"هن"، أن أمراض الخصيتين، واحدة من أهم أسباب تغير الهرمونات الذكورية، والتي قد تؤدي بالفعل لما يلي:

التوتر والتغيرات المزاجية

ضعف الانتصاب

انخفاض الرغبة الجنسية

زيادة الدهون في الجسم

العقم في بعض الحالات

زيادة هرمون الأنوثة

وأشار الطبيب إلى أن زيادة هرمون الأنوثة "الاستروجين" لدى الرجال قد يؤدي بالفعل لتغيير الهرمونات عند الذكور، وخللها، مؤكدًا أن تلك الهرمونات قد يزيد مستواها عند الرجال بسبب بعض الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات "ب ، ج" والحبوب الكاملة، لأنها تزيد من مستوى الاستروجين.

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كما حذر الطبيب من تناول المكملات الغذائية التي تعمل على بناء العضلات، مما تعمل على زيادة تلك الهرمونات عند الرجال، وخلل الهرمونات الذكورية الرئيسية.

أعراض الخلل الهرموني عند الرجال

يوجد بعض الأعراض التي تشير لخلل الهرمونات عند الرجال، وفقًا لموقع webmd تعرف عليها:

التثدي

فقدان الرغبة الجنسية

التعرق

الاكتئاب

زيادة الوزن، أو فقدانه بشكل ملحوظ

الإعياء والتعب الشديد

الحساسية المفرطة

جفاف في الجلد

انتفاخ في الوجه

عف العضلات

العطش المتواصل

العصبية والقلق والانفعال السريع

العقم

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