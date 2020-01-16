بين فستان الزفاف والكفن الأبيض.. من هي سماح نبيل شهيدة حادث المنيا؟

فستان ناصح البياض، مزين بنقوش صغيرة تسر الناظرين، تجملت به سماح نبيل كأميرة متوجة في حفل ملكي، تزين الابتسامة وجهها فتزيدها حُسنا وإشراقا، يحيطها الأقارب والأصدقاء السعداء، قبل أسابيع معدودة من صدمة الجميع بتغطيتها بالأبيض مجددا، بقطعة قماش تستر جسدها إلى الأبد، وسط فاجعة فقدها في الواقعة الشهيرة بـحادث المنيا، الناتجة عن تصادم بين سيارتين.

الجنازة على "عروس الجنة" أو "شهيدة المنيا"، كما أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تشيع من كنيسة العذراء الكاثوليك بالعزبة في محافظة المنيا اليوم الخميس، في الساعة العاشرة صباحا، فيما تتقبل الأسرة العزاء على مدار 3 أيام بقاعة "الأنبا أرسانيوس"، بحسبما أعلن أحد المقربين من الفقيدة عبر حسابه على "فيس بوك".

"هن" رصد أبرز المعلومات عن سماح نبيل الشهيرة بـ شهيدة المنيا

1- تقيم بمحافظة المنيا

2- درست في مدرسة Jesuit Fathers.

3- تخرجت في كلية الطب بجامعة المنيا عام 2017.

4- عملت طبيبة بالإدارة الطبية بمحافظة المنيا، لدى وزارة الصحة في 22 مايو 2019.

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5- خطبت إلى طبيب أسنان يدعى "ريمون جرجس" في مارس 2018، وتزوجت منه منذ شهرين.

6- والدها يُدعى نبيل عوض، وهو مدير سابق بإدارة الطب البيطري بالمنيا.

7- لديها 3 أخوات.

الحادث المفزع تسبب في وفاة طبيبتين من بينهما "سماح"، فيما أصيبت 11 أخريات، جميعهن من أبناء المنيا، إثر وقوع حادث عند مدخل بوابة الكريمات على طريق الجيش بزمام محافظة الجيزة، أثناء توجههن لحضور تدريب تابع لوزارة الصحة، وتم نقل الجثتين والمصابات إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم.