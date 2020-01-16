في ذكرى ميلادها.. من هي أول مصرية تترأس كتلة نيابية في ألمانيا؟

تحل اليوم، ذكرى ميلاد المحامية أميرة محمد علي أول نائبة عربية تترأس كتلة نيابية في ألمانيا وهي ذات الأصول المصرية.

وكانت قد هنأت في نوفمبر من العام الماضي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج "أميرة"، لفوزها في انتخابات البرلمان الألماني والذي يعد استكمالا لنجاحات المرأة المصرية بالخارج.

وتستعرض "هُن" أبرز المعلومات عن المحامية المصرية أميرة محمد علي في التقرير التالي.

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في البداية ولدت "أميرة" بهامبورج بألمانيا عام 1980 لأب مصري من بورسعيد وأم ألمانية، ونافست أميرة زميلتها "كارن لاي" على رئاسة الكتلة خلفًا لـ "سارة فاجنكنخت"، لتصبح أول نائبة من المنطقة العربية تترأس كتلة نيابية في البرلمان الألماني.

ودخلت الشابة الثلاثينية، البرلمان الألماني عام 2017 عن حزب اليسار، ومتحدثة باسم الكتلة البرلمانية للحزب عن شؤون حماية الحيوان وحماية المستهلك.

وتعمل محامية معتمدة منذ عام 2008 وعملت حتى عام 2017 مستشارة قانونية ومديرة عقود لدى شركة توريد مكونات السيارات، كما أنها عضو في الاتحاد الصناعي لعمال المعادن ورابطة رعاية الحيوان الألمانية.

وأميرة المتزوجة والتي تعيش منذ عام 2005 في أولدنبورج، وفقًا لتقرير موقع DW بلغت نسبة تأييدها وقت إجراء الانتخابات 52.2%، بينما حصلت لأي على 42% فقط.