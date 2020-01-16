طرق تدفئة السرير خلال البرد القارس

السرير هو من أكثر الأماكن التي يجب أن تكون دافئة خلال ليالي الشتاء قارسة البرودة، ولتدفئته يجب اتباع بعض الخطوات والطرق لتنعمي بنوم هادئ ومريح، بحسب موقع "sleeplessnights".

ضعي الدفاية في غرفة النوم

يمكنك تسخين غرفة النوم الخاصة بك، وفي أبرد الليالي قد يكون من الأفضل أن تكون غرفة النوم مغلقة وداخلها دفاية للحفاظ على الحرارة، فهذا يساعد بدوره على حفظ السرير دافئا.

استخدام ملاءات السرير للشتاء

سواء الملاية المعروفة بالدفاية أو غيرها المصنوع من الصوف، هي تمثل عازلا رائعا للبرودة والهواء، وذلك بدلاً من ملاءات القطن العادية.

طبقات من البطانيات

بدلاً من استخدام بطانية واحدة سميكة أو لحاف، استخدمي طبقات للتدفئة بدلاً من ذلك.

تعمل الطبقات جيدًا للتدفئة وللبرد، لأنه يمكنك إزالتها إذا كنت دافئة جدًا في الليل.

الريش

أكثر ما يشعرك بالدفء هي اللحافات سواء التي توضع أسفل أو على الفراش المصنوعة من الريش.

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حشو الصوف

اللحافات والبطاطين المصنوعة من حشو الصوف، فعالة جدا للتدفئة، حيث تحبس الهواء بشكل فعال للغاية، أكثر من الحشوات الاصطناعية.

اختيار بطانية أكثر دفئا

إذا كنت تستخدم بطانية، فالمواد التي تضيف الدفء هي التي تصنع من الصوف والصوف القطني، ألياف هذه المواد مجعدة، ما يجعلها تسحب حرارة جسمك أفضل من الألياف الاصطناعية المسطحة.

ارتداء بيجاما دافئة

حاول ارتداء ملابس نوم دافئة من الصوف، تضيف الدفء كما أنها تجعل الخروج من السرير في الليل ممكنا.

احتضان قربة ماء

هناك طريقة أخرى لتقديم مصدر إضافي للدفء وهي احتضان قربة من الماء الساخن.

املأها بالماء الساخن ثم توضع في سريرك قبل أن تدخله، ثم يمكنك احتضانها أو استخدامه للحفاظ على قدميك أكثر دفئًا للنصف الأول من الليل.