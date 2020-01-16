كيكة السجاد.. طريقة تحضيرها ومكوناتها

تعتبر كيكة السجاد من الحلوى اللذيذة، إلا أن بعض السيدات يجدن صعوبة في خروجها بالشكل المطلوب وهو شكل السجادة، وذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها ومكوناتها. مقادير كيكة السجاد كاس كريم بودرة 1/2 كاس من الحليب بارد علبة قيمر باكيت كريم كراميل حبتين بسكوت ويفر بالشوكلا أو شوكلا كتكات ملعقة كبيرة كاكاو بودرة Advertisements باكيتين بسكوت سادة بسكوت مطحون للزينة بسكوت أوريو مطحون جوز الهند طريقة تحضير كيكة السجاد في البداية يوضع بالخلاط الكريما والحليب والقيمر والكريم كراميل ويضاف إليهم الكاكاو والويفر ويتم خفقة جيدًا. في الخطوة الثانية يأتي دورحبات البسكويت السادة بعد تغميسها بالحليب أو محلول النسكافية والتي توضع بالبايركس، ثم توضع طبقة من الخليط وطبقة بسكوت وطبقة خليط حتى تنتهي الكمية. وفي الخطوة الثالثة يتم تزيين البايركس بالبسكويت الأوريو بعد إزالة الكريمة البيضاء منه وطحنة بجوز الهند والبسكويت العادي.

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