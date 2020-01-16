إحدى محاربات السرطان: تحملت رحلة علاج السرطان ولم أتحمل تخلي زوجي عني

قالت السيدة هانم محمد علي، إحدى محاربات السرطان، إنها تحملت رحلة علاجها من مرض السرطان بعدما تخلى عنها زوجها بعد علمه بمرضها، "اتحملت كتير وشيلت ولادي، بس اللي متحملتهوش غدره ليا، حسسني إن مفيش أمان في الدنيا، وبقى عندي على طول خوف".

وأضافت "هانم"، خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويذاع عبر فضائية "ON E"، أن المرض لم يؤثر بها رغم صعوبته والآلام المصاحبة له وعلاجه، بقدر مرضها النفسي بعد ترك زوجها لها.

وتابعت: "بقالي أكتر من سنة تعبانة نفسيا ومحتاجة لدكتور نفساني، مبقتش بنام"، موضحة أنها أصيبت بالاكتئاب بعد ما حدث لها، وتشعر بكثير من الأعراض الغريبة، "بحس بقبضة في صدري ومبقتش قادرة أسامح أبدا".

وأشارت إلى أن زوجها قرر أن يعيش حياته بعيدا عنها وعن أبنائهما، "اتصدمت بعد ما كنت حاسه أنه سندي، عندنا 4 أولاد".