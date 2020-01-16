بعباءة وحجاب أسود.. نشوى مصطفى تؤدي مناسك العمرة

شاركت الفنانة نشوى مصطفى، متابعيها بصورة جديدة لها، خلال تأديتها مناسك العُمرة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "مصطفى" بعباءة سوداء فضفاضة، وحجاب بنفس اللون، مُعلقة: "الحمد لله رب العالمين اللهم تقبل يارب". وتفاعل العديد من الرواد مع صورة الفنانة، داعيين الله بالتقبل منها.
نشوى مصطفى تثير الجدل بسبب منشور عن الواسطة
وكانت الفنانة أثارت الجدل مؤخرًا، بعدما دونت منشورًا تعرب فيه عن غضبها لابتعادها عن الساحة الفنية، قائلة: "حد عنده واسطة عايزة أمثل أنا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير جيد جدا ومثلت قبل كده وفيه ناس قالت إني ممثلة ييجي مني".
وتفاعل الفنان محمد علام مع منشورها، مدونا: "أنتي ممثلة مهمة يا نشوى متكتبيش كده أنتي أكبر من كده عارف إنك عاملاه إفيه، اطلبي حتى لو كتبتيه بجد اطلبي بمنتهى الفخر إنك ممثلة محترمة وكويسة جدا وشاطرة جدًا"، لتعلق الأخيرة: "مين قال لك يا محمد إنى كاتبة إفيه، أنا كاتبة وجع وغضب ورفض إني مبقاش ليا مكان، أنا بتريق على وضع مجبرة عليه، أنا ما فقدتش ثقتي بنفسي كممثلة، لكن أنا بطلب حق، عارفة إنه مجرد بوست فضفضة أو يمكن مواساة لزملاء كتير فنانين حقيقيين عايشين نفس الإحساس".
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