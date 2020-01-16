احذر "نفرة الحمار".. تصيبك بمرض جلدي خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

تعتبر نفرة الحمار، من العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بالسنط، وهو مرض جلدي يتسبب في ظهور زوائد جلدية، خاصةً باليدين والقدمين، وعادةً ما يعاني المصابون به من الحكة الشديدة، وتكمن خطورته في كونه من الأمراض الجلدية المعدية.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن نفرة الحمار، وفقًا لموقع "Webmd".. اضغط هنا