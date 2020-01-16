محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:
تعتبر نفرة الحمار، من العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بالسنط، وهو مرض جلدي يتسبب في ظهور زوائد جلدية، خاصةً باليدين والقدمين، وعادةً ما يعاني المصابون به من الحكة الشديدة، وتكمن خطورته في كونه من الأمراض الجلدية المعدية.
"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن نفرة الحمار، وفقًا لموقع "Webmd".. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر احذر "نفرة الحمار".. تصيبك بمرض جلدي خطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.