للدجاج المشوي الكثير من الخلطات والتتبيلات، إلا أن الزبادي يضيف طعما لذيذا عليها ويمكنك تجريبها وتقديمها مع الأرز والسوتيه، أو المكرونة. المقادير صدور الدجاج مقطعة. 2 كوب زبادي. كوب كزبرة مفرومة. 1/2 ثمرة بصل مفروم خشناً. 6 فصوص ثوم مفروم. ملعقة كبيرة عصير ليمون. 1/3 كوب زيت زيتون. ملح وفلفل أسود. Advertisements طريقة التحضير يوضع الزبادي، والكزبرة والبصل والزيت والثوم وعصير الليمون والملح والفلفل في الخلاط الكهربائي. تخلط التتبيلة حتى نحصل على مزيج ناعم. توضع صدور الدجاج في بولة كبيرة، ثم تسكب التتبيلة عليها. يغطى الدجاج ويدخل الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل. يوضع الدجاج في الشواية، حتى ينضج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل دجاج مشوي بالزبادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.