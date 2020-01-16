الامارات | «سبع أبواب».. على الشاشة بأسماء مختلفة

شكرا لقرائتكم خبر عن «سبع أبواب».. على الشاشة بأسماء مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت «قناة أبوظبي» أمس، في عرض أول للمسلسل الخليجي «سبع أبواب». ويتناول العمل مجموعة قصصية تقع في ثنائيات وثلاثيات وخماسيات وسباعيات بأسماء مختلفة، منها عريس ليلة خميس، ومضاوي أكلها الذيب، وحكاية من ذاك الزمان، وبنات هاني والبخت عالي وغيرها من الحكايات. ويشارك في المسلسل فنانون من الخليج ومصر، منهم سعد الفرج، وبيومي فؤاد، وهدى الخطيب، وهيفاء عادل، وبثينة الرئيسي، وإبراهيم الحربي، وجاسم النبهان، وأسمهان توفيق، وجمال الردهان، وطيف، وهنادي الكندري. وهو من تأليف عبدالمحسن الروضان، وإخراج سلطان خسروه. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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