الامارات | موسيقى هادئة وتدليل.. للكلاب الوحيدة في المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيقى هادئة وتدليل.. للكلاب الوحيدة في المنزل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت خدمة سبوتيفاي للبث الصوتي والموسيقي عبر الإنترنت قوائم موسيقية وصوتية ليستمع لها الكلاب أثناء غياب أصحابها عن المنزل، بعدما تبين أن نحو 74% من أصحاب الحيوانات الأليفة في بريطانيا يشغلون موسيقى لحيواناتهم.
وقالت الشركة السويدية إنها أطلقت قائمة تسجيلات صوتية تشمل موسيقى هادئة و«عبارات تدليل» وقصصاً ورسائل طمأنة يرويها ممثلون، لتخفيف توتر الكلاب المتروكة بمفردها في المنزل.
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